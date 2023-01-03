На фото до и после разные люди: как в реальной жизни выглядит мисс Интернешнл

Ясмин Зельберг стала победительницей конкурса «Мисс Интернешнл», проходившего в Японии. 22-летняя модель покорила членов жюри и публику своим умом, любовью к животным и красотой. При этом, как оказалось, ради конкурса она полностью изменила свой имидж.

Так, в социальных сетях Ясмин можно увидеть десятки ее «честных» фотографий. На них модель позирует без макияжа и в обычной одежде, из-за чего поклонники не всегда узнают ее. Дело в том, что знаменитость в обычной жизни носит темный цвет волос, а эффектный макияж делает из нее совершенно другого человека, изменяя разрез глаз и даже овал лица.

«Выглядишь как королева, но я не сразу узнала тебя», — пишут фанаты.

Как признается Ясмин, она никогда не планировала становиться профессиональной моделью. Однажды она увидела в социальных сетях объявление о кастинге и решила испытать судьбу. За годы карьеры только в этом году она приняла участие в «Мисс Земной Шар 2021» и «Мисс Супранэшнл 2022» и не собирается останавливаться на достигнутом.