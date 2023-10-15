На фоне странных слухов: сделано официальное заявление о приезде Пугачевой в Россию

Джордж Ровалс пустил слухи о том, что Алла Пугачева на низком старте, чтобы вернуться в Россию. Стилист заверил, что Примадонна сама сообщила ему о своих планах в личной переписке. Официальный комментарий на тему камбэка певицы уже подоспел.

Официальное заявление о визите артистки на родину сделала Елена Чупракова. Директор исполнительницы подтвердила догадки многих поклонников звезды, посчитавших разговоры о ее возвращении домой как минимум странными.

Экс-супруга Киркорова не скрывает, что отлично чувствует себя в Израиле и уже устроила Лизу и Гарри в местную частную школу. Учебный год вот-вот начнется, поэтому знаменитость пакует чемоданы, чтобы вернуться из Юрмалы в Герцлию. А вот в Москву Алла Борисовна путь не держит.