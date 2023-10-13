На фоне слухов об онкологии: Дроздов изменился до неузнаваемости на этом фото

Слухи вокруг здоровья Николая Дроздова не утихают уже несколько месяцев. Ранее СМИ сообщали, что у легендарного зоолога онкология. Чаще всего в публикациях звучат слова о раке предстательной железы. Впрочем, семья ведущего программы «В мире животных» опровергает тревожные сообщения.

Последнее время 86-летняя звезда выглядит неважно. Дроздов кажется уставшим, осунувшимся, да и возраст дает о себе знать. Ученый уже не такой бодрый, каким он был во времена выхода всеми любимой передачи о жизни диких зверей. Поклонники всерьез беспокоятся о состоянии кумира. Однако многих успокоили недавние кадры с Николаем Дроздовым.

Изображение известного ведущего создала нейронная сеть. Искусственный интеллект увидел зоолога добрым мужчиной, заботливо держащим на руках коалу. На картинке нарисованный Дроздов радостно смотрит в камеру, улыбаясь во все 32 зуба.