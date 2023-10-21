На фоне слухов о закрытии сериала: Панфилов прояснил будущее «Пса»

Зрители впервые увидели сериал «Пес» в 2015 году. С первых эпизодов проект завоевал любовь публики, а всего вышло 150 серий в шести сезонах. Сериал не терял своей популярности, но весной 2021 года продюсеры решили неожиданно закрыть его.

Новость стала большим ударом для зрителей как в России, так и за границей. Они осыпали съемочную группу и артистов вопросами и просьбами выпустить новые серии, однако не дождались ответа. При этом, как оказалось, Никита Панфилов, который исполнил в проекте главную роль, не оставляет надежды вновь примерить на себя образ полицейского Макса Максимова. По его словам, сериал вполне может оказаться вновь на телевидении.

«Чем бог не шутит. Почему нет?» — признается артист в интервью порталу «Вокруг ТВ».

В качестве примера артист привел сериал «Сладкая жизнь», который получил свое продолжение спустя шесть лет.