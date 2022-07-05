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На фоне слухов о разводе: поступок звезды «Великолепного века» ошеломил фанатов

5 июля 2022 10:10
На фоне слухов о разводе: поступок звезды «Великолепного века» ошеломил фанатов

Бурак Озчивит не скупится на подарки жене.

Турецкий актер Бурак Озчивит ошеломил фанатов своей щедростью. Сейчас его жена Фахрие Эвджен ждет второго ребенка. Звезда «Великолепного века» не скупится на подарки беременной супруге. Например, на день рождения он купил для нее шикарный особняк. А теперь выяснилось, что скоро у Эвджен будет новая машина.

Бурак уже оформил предзаказ на готовящуюся к выпуску модель Porsche. Джип сойдет с конвейеров только в следующем году, и Озчивит оказался в числе первых будущих покупателей. Актер внес залог, чтобы его включили в очередь на машину. Средняя стоимость авто составляет около 26 млн рублей. А если Бурак выбрал модель в максимальной комплектации, то она уже превышает 30 млн, пишет Elle Girl.

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Поклонники пары еще недавно судачили об их возможном разводе. Сплетники говорили, что Фахрие устала от постоянной ревности мужа, который даже заставляет ее отказываться от съемок, если в проекте есть симпатичные партнеры. Но, по всей видимости, пара решила «перезагрузить» брак.

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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