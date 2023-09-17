На фоне слухов о разводе Маликов предъявил новую пассию: увидите это фото и засмеетесь

Дмитрию Маликову захотелось разнообразия. После 30 лет совместной жизни с Еленой Изаксон музыкант представил общественности новую любовь.

Слухи о том, что артист изменяет законной супруге и дело идет к разводу, ходили и прежде. «Выдуманных» любовниц у звезды не сосчитать, но в этот раз ситуация иная. Исполнитель сам обнародовал снимок, на котором позирует вместе с брюнеткой, да еще и провокационную подпись оставил:

«Моя новая пассия».

Сплетники едва не воскликнули: «А ведь мы говорили!» Но все рано обрадовались тому, что домыслы об изменах правдивы. Присмотревшись к кадру, интернет-пользователи быстро поняли: на фото вовсе не женщина.

Рядом со знаменитостью стоит блогер Андрей Борисов, примеривший на себя образ Кристины Голден Батерфляй. В таком виде он снимался в клипе Маликова на песню «Вместе веселей». Видимо, певец решил хайпануть на теме своей неверности жене, и это у него отлично получилось.