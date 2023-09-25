На фоне слухов о разводе: Королева не позвала Тарзана на свой юбилей

Личная жизнь Наташи Королевой последние пару лет то и дело становилась поводом для активных обсуждений. Сначала сплетники предрекали скорый разлад в семье певицы из-за неверности Тарзана. Однако после того, как танцор публично покаялся в изменах, исполнительница нашла в себе силы его простить.

Новый виток слухов о разводе появился не так давно. Некоторые источники сообщают, что пара не живет вместе еще с прошлого года, лишь поддерживая видимость отношений. Причиной расставания стали разногласия супругов из-за политики.

А на днях Королева только подогрела эти обсуждения. В эфир вышло шоу «Сегодня вечером», которое была посвящено ее юбилею. В студии появились близкие друзья и коллеги певицы, а также ее сын Архип. А вот супруга почему-то не позвали.

Более того, Королева много времени уделила воспоминаниям об Игоре Николаеве, их браке и совместных выступлениях. Тарзана же практически не называли в эфире, лишь пару раз танцор мелькнул в архивных видео, что не укрылось от внимания зрителей.