На фоне слухов о недуге Кадышева впервые вышла в свет: внешний вид вызывает оторопь

Последние месяцы поклонники Надежды Кадышевой активно обсуждают ее здоровье. Дело в том, что артистка не появляется на публике и не ведет социальные сети, из-за чего многие уверены, что она столкнулась с серьезным недугом. Но недавний концерт знаменитости смог развеять все слухи.

Так, Кадышева появилась на празднике в честь Дня России. На огромной сцене 64-летняя артистка выступила со своим ансамблем. Певица примерила алое платье в пол и завершила образ розовой помадой. Исполнительница порадовала фанатов своими главными хитами.

Поклонники были шокированы появлением Кадышевой на публике. По их мнению, артистка выглядит значительно моложе своих лет, а все слухи о ее проблемах со здоровьем далеки от правды. Певица поразила фанатов своей энергией и молодостью, а также ярким стилем. По их мнению, яркие цвета прекрасно подходят артистке и делают ее моложе.