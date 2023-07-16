На фоне слухов о болезни близким Леонтьева пришлось во всем признаться

Последние недели поклонники обсуждают здоровье Валерия Леонтьева. Якобы артист был вынужден лечь под нож хирурга, ведь его состояние становилось все хуже и хуже. Фанаты не могли скрыть своего волнения, но представители музыканта, как и он сам, хранили молчание. Однако теперь они решили раскрыть правду публике.

Как оказалось, слухи об операциях не соответствуют действительности. По словам директора певца Бориса Чигирева, Леонтьев прекрасно себя чувствует и даже не думает ложиться в больницу.

«Он не намерен в ближайшее время делать операции ни на глаза, ни на колени, ни на что», — рассказывает директор в разговоре со СМИ.

От концертов же Леонтьев отказался тоже не из-за проблем со здоровьем. Последние месяцы артист наслаждается отпуском и выступает лишь в редких случаях: последний его концерт был три месяца назад на частном корпоративе.