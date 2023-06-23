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Киноафиша Статьи На фоне скандала из-за мошенничества Волочкова сделала первое официальное заявление

На фоне скандала из-за мошенничества Волочкова сделала первое официальное заявление

23 июня 2023 13:25
На фоне скандала из-за мошенничества Волочкова сделала первое официальное заявление

Танцовщица не смогла остаться в стороне.

Имя Анастасии Волочковой вновь попало в новостные заголовки из-за скандала с мошенничеством. Ее бывший избранник Дмитрий Дюран оказался в розыске. По словам некой предпринимательницы, кондитер должен ей полтора миллиона рублей, из-за чего она и обратилась в полицию.

Как отметила Волочкова, неожиданные новости шокировали ее. Она знала возлюбленного только с положительной стороны. Он всегда поддерживал ее и ее благотворительные инициативы, поэтому Анастасия не ожидала, что он способен на кражу или обман.

«Он очень добрый человек, занимается десертами... Преподносил их в качества подарка детям», — рассказала артистка балета порталу 100 News.

При этом танцовщица подчеркнула, что не знает Дмитрия с деловой стороны. Она не догадывается, как он ведет свои дела, и не имеет никакого представления о его работе.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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