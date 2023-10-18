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На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой

18 октября 2023 15:30
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой

Женщина засияла в компании композитора.

В последние дни в Сети не смолкают разговоры о разводе Константина Меладзе с Верой Брежневой. В то же время в семье продюсера произошло большое воссоединение. Его младший брат Валерий встретился с бывшей супругой на свадьбе общей дочери.

Все семейство собралось, чтобы отпраздновать бракосочетание Инги, старшей дочери артиста. На празднике присутствовала и первая жена Валерия Ирина, и сестры невесты — София и Арина. А вот новую супругу Альбину Джанабаеву и общих малышей певец благоразумно не привез. Торжество устроили в Грузии.

Ирина и Валерий ради дочки пошли на перемирие и сфотографировались вместе с семьей. После развода они долгое время даже не разговаривали друг с другом, хотя с дочерьми Меладзе сохранил хорошие отношения. Певец выступил перед гостями и исполнил несколько своих хитов. Ни один семейный скандал свадьбу не испортил.

На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
Фото: legion-media.ru, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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