На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой

В последние дни в Сети не смолкают разговоры о разводе Константина Меладзе с Верой Брежневой. В то же время в семье продюсера произошло большое воссоединение. Его младший брат Валерий встретился с бывшей супругой на свадьбе общей дочери.

Все семейство собралось, чтобы отпраздновать бракосочетание Инги, старшей дочери артиста. На празднике присутствовала и первая жена Валерия Ирина, и сестры невесты — София и Арина. А вот новую супругу Альбину Джанабаеву и общих малышей певец благоразумно не привез. Торжество устроили в Грузии.

Ирина и Валерий ради дочки пошли на перемирие и сфотографировались вместе с семьей. После развода они долгое время даже не разговаривали друг с другом, хотя с дочерьми Меладзе сохранил хорошие отношения. Певец выступил перед гостями и исполнил несколько своих хитов. Ни один семейный скандал свадьбу не испортил.