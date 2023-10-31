На эту тему не говорит ни одна фигуристка: Медведева рискнула ответить на запрещенный вопрос

Далекие от фигурного катания люди не имеют представления и о том, что творится в этом виде спорта. Болельщики видят лишь результат упорных тренировок, но не понимают, на какие жертвы приходится идти тем, кто выходит на лед.

Ради титулов и медалей подавляющее большинство спортсменок подвергает свое здоровье большой опасности. Чтобы лидировать в турнирной таблице, нужно находиться в отличной форме. Залог успеха — это не только ежедневный труд на ледовой арене, но и отсутствие лишнего веса. В борьбе с лишними килограммами многие решаются на крайние меры.

Ни одна фигуристка не говорит на эту тему, ведь в сообществе она считается табуированной. Прервать молчание осмелилась Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира призналась, что среди ее коллег часто встречается такое расстройство пищевого поведения, как булимия, но распространяться об этом не принято.