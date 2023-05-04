На эту неувязку в культовом «Крике» многие не обращают внимания: проверьте себя

Неотъемлемой частью любого хорошего кино является грамотно продуманный сценарий. Однако триллеры и фильмы ужасов могут пренебречь этим пунктом. Все благодаря тому, что напуганный зритель порой просто не в силах заметить логические ошибки и несогласованность в действиях персонажей.

С первой частью из серии слэшеров «Крик» произошло то же самое. Даже преданные поклонники франшизы не заметили одну важную неувязку. Билли Лумис отчаянно жаждал отомстить Сидни Прескотт и ее матери из-за развода родителей. Он убил нескольких человек и мог бы спокойно подставить бедную девушку, лишив ее будущего. Тем не менее в финале выяснилось, что юноша планировал покончить и с ней. Тогда все предыдущие убийства кажутся нелогичными и напрасными.

К тому же сообщником парня стал его друг Стю Мэйхер, у которого не было причин ненавидеть Сидни. Поэтому его жажда крови кажется странной и необоснованной.