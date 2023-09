На эту красотку из клипа Ace of Base равнялись советские девушки: теперь похожа на бабу-ягу

Главным символом эпохи 90-х стал хит группы Ace of Base под названием All That She Want. И все, чего хотели девушки СССР, — это быть похожими на героиню клипа на популярную песню.

Главную роль в ролике отдали Кристиан Бьерг Нильсен — актрисе и по совместительству подруге известного коллектива. Планируя работу над видео, шведские музыканты зашли домой к приятельнице. Увидев черно-белую плитку на полу и рояль, они поняли, что именно здесь и будут снимать свою историю.

Гонорар за съемки 26-летней красотке не полагался, зато она обрела всемирную славу. Прическу и макияж Кристиан в клипе копировали буквально все представительницы прекрасного пола. Но удержаться на пике популярности Нильсен не смогла.

Сегодня ей 57 лет. Знаменитость снимается в кино, играет в театре, выступает в составе группы Labrador и ведет свой блог в Сети. Но выглядит при этом как баба-яга. От очарования кумира миллионов ничего не осталось. Впрочем, она не первая и не последняя, кто стареет в этом мире.