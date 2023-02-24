На эту красотку хотела быть похожа каждая: вот что сотворили с ней ботокс и время (фото)

Патрисия Веласкес начинала свою карьеру в качестве модели и уже в юном возрасте заключала рекламные контракты с именитыми французскими и итальянскими брендами одежды. А ее стройная фигура и смуглая кожа привлекали производителей купальников и нижнего белья.

Однако девушка не подходила под описание стандартной манекенщицы, и это заметили режиссеры. Томный взгляд, черные волосы и вытянутый овал лица смотрелись на экране весьма необычно, что позволило ей играть роли экзотических красавиц. Самой известной героиней стала роскошная и опасная Анк Су Намун из фильма «Мумия».

С момента премьеры картины прошло более 20 лет, и Патрисия за это время утратила свою необычную красоту. Поддавшись модному тренду, она стала обладательницей широких бровей, которые не подчеркнули ее глубокий взгляд. А уколы ботокса сделали из женщины обычную голливудскую звезду. Однако заметные морщины вокруг рта и глаз актриса почему-то решила оставить.