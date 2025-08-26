Меню
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

26 августа 2025 18:36
Задача со звездочкой для эрудированных киноманов.

Порой самые неожиданные детали связывают далекие друг от друга культуры и эпохи. Обыденный, казалось бы, жест может в одной стране считаться страшным нарушением закона, а в другой — превратиться в легендарную сцену культового фильма.

Именно на стыке таких контрастов и рождаются самые любопытные загадки, способные поставить в тупик даже самых эрудированных знатоков. Мы подготовили для вас один такой вопрос, который ввел в ступор даже знатоков «Что? Где? Когда?».

Казалось бы, что может быть общего между строгими тайскими законами и любимой комедией, которую каждый смотрел десятки раз? Ответ кроется в одной секунде экранного времени, одном нечаянном движении, которое у себя на родине авторы фильма даже не думали воспринимать всерьез.

Сосредоточьтесь — и попробуйте угадать, о каком фильме пойдет речь.

Ранее мы писали: Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Что? Где? Когда?»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
