На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

Порой самые неожиданные детали связывают далекие друг от друга культуры и эпохи. Обыденный, казалось бы, жест может в одной стране считаться страшным нарушением закона, а в другой — превратиться в легендарную сцену культового фильма.

Именно на стыке таких контрастов и рождаются самые любопытные загадки, способные поставить в тупик даже самых эрудированных знатоков. Мы подготовили для вас один такой вопрос, который ввел в ступор даже знатоков «Что? Где? Когда?».

Казалось бы, что может быть общего между строгими тайскими законами и любимой комедией, которую каждый смотрел десятки раз? Ответ кроется в одной секунде экранного времени, одном нечаянном движении, которое у себя на родине авторы фильма даже не думали воспринимать всерьез.

Сосредоточьтесь — и попробуйте угадать, о каком фильме пойдет речь.

