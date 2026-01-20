На этот вопрос о фильме «Жестокий романс» ответят только знатоки: смотревшие лишь раз вряд ли справятся (тест)

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятый по пьесе Александра Островского «Бесприданница», хорошо знаком всем, кто рос на советском кино. Центральное место в этой истории, конечно, занимает Лариса Огудалова в исполнении Ларисы Гузеевой.

Её хрупкая, неземная героиня, разрывающаяся между мечтой о большой любви и жестокой реальностью, вызвала у публики бурю эмоций. Но за кадром остаётся не менее увлекательная история создания ленты, знакомая настоящим знатокам.

Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете не только сюжет фильма, но и тонкости его закулисья. Следующий вопрос будет посвящён именно героине Ларисе Гузеевой. Готовы? Тогда желаем удачи!

