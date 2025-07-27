На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей

Современные блокбастеры требуют астрономических бюджетов: масштабные взрывы, создание фантастических миров, цифровое омоложение героев – все это стоит очень дорого. Но порой некоторые траты студий вызывают недоумение.

Лента «Лига справедливости», снятая в 2017 году Заком Снайдером, собрала в одном фильме любимых героев DC. Вернулся к роли Супермена и Генри Кавилл. И его появление в ленте влетело создателям картины «в копеечку».

Во время съемок актер параллельно работал над боевиком «Миссия невыполнима: Последствия», где его персонаж носил усы. Контракт запрещал Кавиллу сбривать растительность, что поставило студию перед дилеммой: либо ждать, пока звезда сможет избавить от растительности на лице, либо искать другое решение.

Откладывать съемки не стали, поэтому артист играл с усами, которые удалили на постпродакшене. Спецэффект стоил ошеломительные 25 миллионов долларов. При этом результат оказался катастрофическим: в кадре верхняя губа Супермена выглядела пластмассовой и неестественной. Многие поклонники сравнивали вид героя с эффектом «зловещей долины».

Читайте также: От Росомахи и Капитана Британия до злодея уровня Таноса – кого Генри Кавилл сыграет в Marvel.