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На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей

27 июля 2025 11:50
На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей

Колоссальные расходы того не стоили.

Современные блокбастеры требуют астрономических бюджетов: масштабные взрывы, создание фантастических миров, цифровое омоложение героев – все это стоит очень дорого. Но порой некоторые траты студий вызывают недоумение.

Лента «Лига справедливости», снятая в 2017 году Заком Снайдером, собрала в одном фильме любимых героев DC. Вернулся к роли Супермена и Генри Кавилл. И его появление в ленте влетело создателям картины «в копеечку».

Во время съемок актер параллельно работал над боевиком «Миссия невыполнима: Последствия», где его персонаж носил усы. Контракт запрещал Кавиллу сбривать растительность, что поставило студию перед дилеммой: либо ждать, пока звезда сможет избавить от растительности на лице, либо искать другое решение.

На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей

Откладывать съемки не стали, поэтому артист играл с усами, которые удалили на постпродакшене. Спецэффект стоил ошеломительные 25 миллионов долларов. При этом результат оказался катастрофическим: в кадре верхняя губа Супермена выглядела пластмассовой и неестественной. Многие поклонники сравнивали вид героя с эффектом «зловещей долины».

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Фото: Кадры из фильма «Лига справедливости».
Алла Новикова
Алла Новикова
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