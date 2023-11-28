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На этот обман в «Клоне» закрывали глаза: вот какие мусульманские обычаи нарушили в сериале

28 ноября 2023 20:30
На этот обман в «Клоне» закрывали глаза: вот какие мусульманские обычаи нарушили в сериале

Создатели все переврали.

Сериал «Клон» был одним из главных телехитов 2000-х. Трагичная история любви Жади и Лукаса обзавелась миллионами поклонников. Зрители мечтали, чтобы герои воссоединились и наконец-то обрели свое счастье. Сцены в экзотическом Марокко завораживали: благодаря картине многие изучали жизнь мусульман.

Однако такая установка опрометчива. Оказывается, создатели крайне небрежно изобразили исламские традиции. Саид не мог отобрать у Жади ее дочь Хадижу, ведь среди мусульман принято, чтобы девочки жили с матерями, а мальчики — с отцами. Пересмотреть вопрос можно было бы лишь после повторной женитьбы Жади.

Пусть в исламе и разрешено многоженство, но Сид Али не мог вступить в пятый брак. Священное писание разрешает иметь лишь четырех жен, да и то с условиями. Также в сериале было показано, что выбор второй половинки должен согласовываться со старшими родственниками, но в реальности это лишь рекомендация, а не правило.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Алла Новикова
Алла Новикова
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