На этот обман в «Клоне» закрывали глаза: вот какие мусульманские обычаи нарушили в сериале

Сериал «Клон» был одним из главных телехитов 2000-х. Трагичная история любви Жади и Лукаса обзавелась миллионами поклонников. Зрители мечтали, чтобы герои воссоединились и наконец-то обрели свое счастье. Сцены в экзотическом Марокко завораживали: благодаря картине многие изучали жизнь мусульман.

Однако такая установка опрометчива. Оказывается, создатели крайне небрежно изобразили исламские традиции. Саид не мог отобрать у Жади ее дочь Хадижу, ведь среди мусульман принято, чтобы девочки жили с матерями, а мальчики — с отцами. Пересмотреть вопрос можно было бы лишь после повторной женитьбы Жади.

Пусть в исламе и разрешено многоженство, но Сид Али не мог вступить в пятый брак. Священное писание разрешает иметь лишь четырех жен, да и то с условиями. Также в сериале было показано, что выбор второй половинки должен согласовываться со старшими родственниками, но в реальности это лишь рекомендация, а не правило.