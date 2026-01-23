На этот испанский триллер потратили меньше двух миллионов долларов, а порвал все рейтинги: обязательный к просмотру хит Netflix

Внесите проект во все списки, если не смотрели.

Кто бы мог подумать, что фильм с камерной декорацией, минимальными спецэффектами и пугающе простой метафорой сумеет прогреметь на весь мир? Но именно это произошло с испанским триллером «Платформа». Потратив менее 2 миллионов долларов, он стал одним из главных хитов Netflix в 2020 году, собрав 108 миллионов часов просмотров за первый месяц.

Социальная аллегория в мрачной обёртке

«Платформа» — это фильм не для слабонервных. Действие разворачивается в огромной вертикальной тюрьме, где еда поступает сверху вниз по этажам, а каждый уровень зависит от остатков предыдущих. Герои регулярно меняют «этажи» и сражаются не только за пропитание, но и за моральные ориентиры.

Картина стала настоящим откровением: в условиях минимализма режиссёр Гальдер Газтелу-Уррутия создал мощную антиутопию, одновременно философскую и до ужаса реалистичную. Фильм умело балансирует между хоррором, социальной сатирой и научной фантастикой, не предлагая лёгких ответов, но заставляя задуматься.

Успех без звезд и рекламной машины

Феномен «Платформы» в том, что она сумела стать вирусной без привычного набора: в фильме нет громких имён, бюджета на маркетинг, спецэффектов уровня блокбастеров. Только идея, актёрская игра и беспощадно честный сценарий.

Результат — 108 миллионов часов просмотров и заслуженное место в списке обязательных к просмотру фильмов Netflix. «Платформа» показала: чтобы зацепить зрителя, не всегда нужны миллионы — достаточно идеи, которая не отпускает.

