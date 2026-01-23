Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На этот испанский триллер потратили меньше двух миллионов долларов, а порвал все рейтинги: обязательный к просмотру хит Netflix

На этот испанский триллер потратили меньше двух миллионов долларов, а порвал все рейтинги: обязательный к просмотру хит Netflix

23 января 2026 14:15
На этот испанский триллер потратили меньше двух миллионов долларов, а порвал все рейтинги: обязательный к просмотру хит Netflix

Внесите проект во все списки, если не смотрели.

Кто бы мог подумать, что фильм с камерной декорацией, минимальными спецэффектами и пугающе простой метафорой сумеет прогреметь на весь мир? Но именно это произошло с испанским триллером «Платформа». Потратив менее 2 миллионов долларов, он стал одним из главных хитов Netflix в 2020 году, собрав 108 миллионов часов просмотров за первый месяц.

Социальная аллегория в мрачной обёртке

На этот испанский триллер потратили меньше двух миллионов долларов, а порвал все рейтинги: обязательный к просмотру хит Netflix

«Платформа» — это фильм не для слабонервных. Действие разворачивается в огромной вертикальной тюрьме, где еда поступает сверху вниз по этажам, а каждый уровень зависит от остатков предыдущих. Герои регулярно меняют «этажи» и сражаются не только за пропитание, но и за моральные ориентиры.

Картина стала настоящим откровением: в условиях минимализма режиссёр Гальдер Газтелу-Уррутия создал мощную антиутопию, одновременно философскую и до ужаса реалистичную. Фильм умело балансирует между хоррором, социальной сатирой и научной фантастикой, не предлагая лёгких ответов, но заставляя задуматься.

Успех без звезд и рекламной машины

На этот испанский триллер потратили меньше двух миллионов долларов, а порвал все рейтинги: обязательный к просмотру хит Netflix

Феномен «Платформы» в том, что она сумела стать вирусной без привычного набора: в фильме нет громких имён, бюджета на маркетинг, спецэффектов уровня блокбастеров. Только идея, актёрская игра и беспощадно честный сценарий.

Результат — 108 миллионов часов просмотров и заслуженное место в списке обязательных к просмотру фильмов Netflix. «Платформа» показала: чтобы зацепить зрителя, не всегда нужны миллионы — достаточно идеи, которая не отпускает.

А здесь мы припасли для вас шикарный скандинавский мини-сериал, от которого просто невозможно оторваться.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Платформа» (2019)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше