На это тяжело смотреть: Кончаловский опозорил Серебрякова на всю страну

На счету Алексея Серебрякова множество звездных ролей. Он снимался в кино с самого детства, но широкую популярность ему принесли криминальные сериалы, в которых доставались неоднозначные персонажи. Актеру не сразу удалось уйти от образов бандитов и преступников. Помогли ему в этом предложения о ролях от именитых режиссеров.

Одним из них был Андрей Кончаловский, который снял Серебрякова в своей комедии «Глянец» в 2007 году. Но, как считают некоторые критики, тем самым постановщик буквально опозорил артиста на всю страну. Ведь в фильме тот выглядел, мягко говоря, неубедительно.

Эксперт Александр Шпагин в беседе с BLITZ+ удивился недальновидности режиссера, который пригласил в проект Серебрякова. По его мнению, роль абсолютно не подходила актеру, а постановщик это должен был сразу заметить. В результате артист не справился с работой и испортил линию своего персонажа. И зрителям, и экспертам смотреть на его игру было очень тяжело и откровенно неприятно.