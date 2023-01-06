На это невозможно смотреть: за фильм «для взрослых» Джеки Чану стыдно до сих пор

Мало кто из поклонников знает, но в фильмографии Джеки Чана есть не только комедийные боевики. В 1975 году актер засветился в довольно откровенном фильме «Все в семье». В отличие от голливудских звезд, которые соглашались на подобные съемки лишь на заре карьеры, к тому времени Чан был уже довольно известным актером на родине. На работу его толкнуло безденежье: семья Джеки нуждалась в финансах.

В комедии он играет довольно развратного персонажа, который то и дело фигурирует в постельных сценах. При этом сейчас подобные картины и не считаются «фильмами для взрослых», так как все снято довольно целомудренно: Чан лишь слегка обнажается, а нужный «горячий» эффект достигается пикантными намеками. Но в середине 1970-х картина тут же попала в разряд запрещенных для несовершеннолетних зрителей.

Став известным, Джеки не любил вспоминать об этой ленте. После одного подобного опыта он больше не изменял себе и не менял амплуа. К тому же вскоре Чан уже сыграл в очень успешном фильме «Пьяный мастер» и от нехватки средств не страдал.