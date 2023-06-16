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На это невозможно смотреть: новые Юля и Рома из «Вам и не снилось...» ужаснули народ

16 июня 2023 09:45
На это невозможно смотреть: новые Юля и Рома из «Вам и не снилось...» ужаснули народ

Пользователи Сети не смогли сдержать своего возмущения.

Драма «Вам и не снилось...» увидела большие экраны в 1981 году и произвела настоящий фурор на поклонников со всей страны. Только за год проката картину, основанную на повести Галины Щербаковой, посмотрело свыше 26 миллионов человек, а после фильм был показан и за границей. И вот спустя 42 года в прокат выходит новая экранизация произведения.

Новую ленту поставила Ирина Волкова, которая до этого работала над «Диалогами» и «Исключением из правил». Фильм она решила назвать «Вера» и пригласила в него и опытных артистов, и дебютантов.

Так, роль Кати Шевченко исполнила Полина Меркурьева, а ее возлюбленного Рому Лавочкина играет Тимофей Тимков. Кроме них в картине будут задействованы Ольга Сутулова, Евгения Громова и Алексей Розин.

Пользователи Сети не остались в восторге от предстоящего фильма. Зрителям не понравились ни актеры, которых выбрали на главные роли, ни сама идея очередной экранизации знаменитой повести.

На это невозможно смотреть: новые Юля и Рома из «Вам и не снилось...» ужаснули народ

«Старый фильм не переплюнуть», «Зачем?», «Я возмущена! Все эти бездарные ремейки великолепных картин — это плевки в наше великое советское киноискусство!», «Актеры мне не понравились. Невзрачные какие-то по сравнению с артистами из первой версии», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Вам и не снилось» (1980), Кадры из фильма «Вера» (2023) (в производстве)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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