На это невозможно смотреть: новые Юля и Рома из «Вам и не снилось...» ужаснули народ
Пользователи Сети не смогли сдержать своего возмущения.
Драма «Вам и не снилось...» увидела большие экраны в 1981 году и произвела настоящий фурор на поклонников со всей страны. Только за год проката картину, основанную на повести Галины Щербаковой, посмотрело свыше 26 миллионов человек, а после фильм был показан и за границей. И вот спустя 42 года в прокат выходит новая экранизация произведения.
Новую ленту поставила Ирина Волкова, которая до этого работала над «Диалогами» и «Исключением из правил». Фильм она решила назвать «Вера» и пригласила в него и опытных артистов, и дебютантов.
Так, роль Кати Шевченко исполнила Полина Меркурьева, а ее возлюбленного Рому Лавочкина играет Тимофей Тимков. Кроме них в картине будут задействованы Ольга Сутулова, Евгения Громова и Алексей Розин.
Пользователи Сети не остались в восторге от предстоящего фильма. Зрителям не понравились ни актеры, которых выбрали на главные роли, ни сама идея очередной экранизации знаменитой повести.
«Старый фильм не переплюнуть», «Зачем?», «Я возмущена! Все эти бездарные ремейки великолепных картин — это плевки в наше великое советское киноискусство!», «Актеры мне не понравились. Невзрачные какие-то по сравнению с артистами из первой версии», — считают пользователи Сети.