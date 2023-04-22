На это фото Серебрянского из «Физрука» невозможно смотреть без слез

Егор Клинаев сыграл заметную роль в нашумевшем сериале «Физрук». Его герой Никита Серебрянский полюбился многим, а сам актер стал узнаваемым человеком. К сожалению, Егору не удалось себя реализовать — его жизнь трагически оборвалась в 18 лет.

В тот роковой день Клинаев стал свидетелем ДТП. Актер поспешил на помощь пострадавшим, но, пока он перебегал дорогу, его сбил автомобиль. Машина ехала на огромной скорости, и у Егора не было никаких шансов спастись.

Поклонники актера долго не могли смириться с его уходом. А на последний пост Егора в соцсетях многие до сих пор не могут смотреть без слез. Клинаев предстал на селфи со счастливой улыбкой и показывал знак «V», то есть «победа». Таким его и запомнят навсегда — веселым и неунывающим.

За свою короткую жизнь Егор успел многое. Он не только снимался в кино, но также участвовал в разных реалити-шоу, занимался музыкой. Клинаев играл на флейте, барабанах и гитаре. Его бы ждало большое будущее, но судьба отвела актеру совсем недолгий срок.