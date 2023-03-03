На этих вещах из СССР можно озолотиться: проверьте, есть ли они у вас дома

Атрибуты советской эпохи с годами только возрастают в цене. Наверняка у многих россиян сохранились вещи из СССР, которые сегодня могут быть востребованы на современном рынке. Взять, например, тематические марки. Стоимость каждого экземпляра формируется исходя из нескольких параметров: тема, тираж, раритетность, историческая значимость. Так, марку с изображением Ленина, которая была выпущена в честь его дня рождения, можно продать как минимум за 50 тысяч рублей. А уникальный экземпляр «Голубая гимнастика» может принести владельцу от 900 тысяч рублей.

Еще один ценный атрибут СССР — значки. Например, редкий экземпляр «За индустриализацию страны!» был продан за 600 тысяч рублей. Также можно неплохо озолотиться с помощью значков «Добролет», «Отличник хозяйства Моссовета» и «Отличник социалистического соревнования».

Особым почетом у коллекционеров пользуются космические атрибуты. Предметы, связанные с полетом Гагарина в космос, сделают своего владельца богаче на 100–150 тысяч рублей. Особую культурную значимость представляют те «космические» монеты и медали, которые были выпущены на рубеже 50-х и 60-х годов.