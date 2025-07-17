«На “этих” сценах придется уши закрывать»: скандальную аниме-новинку по ТВ покажут без картинки — но запрещать ее не спешат

На японском телевидении случилась редкая, но весьма любопытная аномалия — грядущую аниме-экранизацию «Нукиташи» на канале Tokyo MX1 покажут без видео. Буквально: только звук, никаких изображений. Как старое доброе радио или, если угодно, подкаст. Звучит странно? Так и есть. Звучит интересно? Еще бы.

Причины легко угадать, если знать первоисточник. «Нукиташи» — это сатирический (и максимально провокационный) взгляд на общество, где отказ от телесной близости считается асоциальным поведением, карается штрафами и понижением в статусе.

Главные герои — брат и сестра — попадают на остров, на котором царит агрессивно-навязчивая гиперсексуализированная антицеломудренная диктатура, где отказ от интимной активности — это преступление против общества. Студия Kadokawa называет проект «самым рискованным за всю историю компании» — и похоже, небезосновательно.

На Tokyo MX2 покажут цензурированную видеоверсию, а премиальные каналы вроде AT-X выпустят максимально «откровенный» вариант. А вот Tokyo MX1, вещающий на огромную столичную аудиторию, предпочел компромисс: звук оставим, картинку — уберем. В результате получился почти что аудиоспектакль, ну или ASMR — смотря у кого какие ассоциации.

В соцсетях тут же появились шутки про «радио для взрослых», про то, что вместо диалогов можно запускать прогноз погоды, а также про пользователей, которым хватит только звука.

«А может пусть все-таки пустят с картинкой, но попросят зрителей закрыть глаза?», «На “этих” сценах придется уши закрывать», — хохмят японцы на форумах.

Шутки шутками, но прецедент интересный: формат — спорный, хайп — гарантирован, зрительский интерес — уже на уровне.

Остается только догадываться, в каком виде «Нукиташи» дойдет до российского зрителя.

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