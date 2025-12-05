На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна

Самое сложное в рецепте – дождаться, пока они потушатся вместе с ароматным соусом.

Поклонники ситкома «Воронины» наверняка помнят серию «Мамины тефтельки», где семейный ужин обернулся настоящей кулинарной дуэлью. В 8 эпизоде 1 сезона Вера с любовью приготовила рыбную запеканку, но её муж Костя безоговорочно отдал предпочтение тефтелям своей мамы. Это стало последней каплей для Веры, и она задумала коварный план мести.

Если вы, посмотрев эту серию, тоже захотели приготовить те самые тефтели, ради которых можно забыть про многое, – у нас для вас есть проверенный рецепт. Он быстрый, простой и гарантированно подарит вам тот самый вкус, который оценил бы даже привереда Костя.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

мясной фарш – 500 г;

рис – 125 г;

лук репчатый – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

пшеничная мука – 3 ст.л. (и ещё немного для панировки);

томатная паста – 2 ст.л.;

лавровый лист – 3-4 шт.;

перец чёрный – 5-6 горошин;

молотый кориандр – 1 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

соль – по вкусу;

растительное масло для жарки;

вода – около 500 мл.

Пошаговый способ приготовления:

Хорошо промойте рис, отварите до полуготовности. Затем в глубокую миску выложите мясной фарш, добавьте к нему рис, тертую морковь и мелко нарезанную луковицу. Тщательно перемешайте массу руками, добавьте соль и перец. Из приготовленной массы сформируйте аккуратные шарики среднего размера. Обваляйте каждый из них в муке, чтобы получилась лёгкая корочка. В сковороде с хорошо разогретым растительным маслом обжарьте тефтели со всех сторон до появления румяной золотистой корочки. Это поможет им сохранить форму. В отдельной пиале или стакане смешайте томатную пасту с 3 столовыми ложками муки. Постепенно вливайте примерно пол-литра воды, постоянно помешивая, чтобы не осталось комочков. Доведите смесь до однородности. В соус добавьте сахар, щепотку соли, молотый кориандр и оставшуюся луковицу, нарезанную полукольцами или кубиками. Размешайте. Залейте обжаренные тефтели в сковороде приготовленным томатным соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите содержимое сковороды до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите тефтели около 40 минут, пока соус не загустеет, а сами они не пропекутся внутри.

Подавайте эти ароматные тефтели с картофельным пюре, гречкой или пастой – точно так же, как это сделала бы Галина Ивановна. Приятного аппетита!

