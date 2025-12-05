Меню
На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна

5 декабря 2025 15:42

5 декабря 2025 15:42
На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна

Самое сложное в рецепте – дождаться, пока они потушатся вместе с ароматным соусом.

Поклонники ситкома «Воронины» наверняка помнят серию «Мамины тефтельки», где семейный ужин обернулся настоящей кулинарной дуэлью. В 8 эпизоде 1 сезона Вера с любовью приготовила рыбную запеканку, но её муж Костя безоговорочно отдал предпочтение тефтелям своей мамы. Это стало последней каплей для Веры, и она задумала коварный план мести.

На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна

Если вы, посмотрев эту серию, тоже захотели приготовить те самые тефтели, ради которых можно забыть про многое, – у нас для вас есть проверенный рецепт. Он быстрый, простой и гарантированно подарит вам тот самый вкус, который оценил бы даже привереда Костя.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мясной фарш – 500 г;
  • рис – 125 г;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • пшеничная мука – 3 ст.л. (и ещё немного для панировки);
  • томатная паста – 2 ст.л.;
  • лавровый лист – 3-4 шт.;
  • перец чёрный – 5-6 горошин;
  • молотый кориандр – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • соль – по вкусу;
  • растительное масло для жарки;
  • вода – около 500 мл.
На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна

Пошаговый способ приготовления:

  1. Хорошо промойте рис, отварите до полуготовности. Затем в глубокую миску выложите мясной фарш, добавьте к нему рис, тертую морковь и мелко нарезанную луковицу. Тщательно перемешайте массу руками, добавьте соль и перец.
  2. Из приготовленной массы сформируйте аккуратные шарики среднего размера. Обваляйте каждый из них в муке, чтобы получилась лёгкая корочка.
  3. В сковороде с хорошо разогретым растительным маслом обжарьте тефтели со всех сторон до появления румяной золотистой корочки. Это поможет им сохранить форму.
  4. В отдельной пиале или стакане смешайте томатную пасту с 3 столовыми ложками муки. Постепенно вливайте примерно пол-литра воды, постоянно помешивая, чтобы не осталось комочков. Доведите смесь до однородности.
  5. В соус добавьте сахар, щепотку соли, молотый кориандр и оставшуюся луковицу, нарезанную полукольцами или кубиками. Размешайте.
  6. Залейте обжаренные тефтели в сковороде приготовленным томатным соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Добавьте лавровый лист и перец горошком.
  7. Доведите содержимое сковороды до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите тефтели около 40 минут, пока соус не загустеет, а сами они не пропекутся внутри.

Подавайте эти ароматные тефтели с картофельным пюре, гречкой или пастой – точно так же, как это сделала бы Галина Ивановна. Приятного аппетита!

Ранее мы писали: Любимым блюдом султана Сулеймана в России кормят дворовых кошек и собак: готовится полчаса, выглядит… специфично

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Воронины»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
