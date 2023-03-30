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На эти деньги можно прожить? Сложно поверить, кем работает 30-летний сын Булановой

30 марта 2023 11:30
На эти деньги можно прожить? Сложно поверить, кем работает 30-летний сын Булановой

Поклонники певицы переживают за ее наследника.

Татьяна Буланова впервые стала матерью в 1993 году, когда на свет появился ее сын Александр. Певице не удалось сохранить отношения с ее избранником, музыкантом Николаем Таргиным, а воспитание наследника она взяла на себя. Мальчик в итоге не пошел по стопам родителей.

Как оказалось, Александр, воспитываясь в семье успешных родителей, решил не связывать свою жизнь с творчеством. Наследник артистки выбрал профессию бариста и трудится в одной из кофеен Москвы. Отметим, что по данным одного из сайтов, где публикуются вакансии, средняя заработная плата бариста в столице составляет всего лишь 42 тысячи рублей.

На эти деньги можно прожить? Сложно поверить, кем работает 30-летний сын Булановой

Сама певица не комментирует карьеру своего сына. Однако преданные поклонники переживают за Александра, который, как они уверены, вынужден ограничивать себя во всем, чтобы жить в столице. Ведь, по данным СМИ, только аренда студии в городе в прошлом году обходилась в среднем в 43 тысячи рублей, а за прошедшие месяцы эта сумма только выросла.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Звезды сошлись»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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