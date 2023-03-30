На эти деньги можно прожить? Сложно поверить, кем работает 30-летний сын Булановой

Татьяна Буланова впервые стала матерью в 1993 году, когда на свет появился ее сын Александр. Певице не удалось сохранить отношения с ее избранником, музыкантом Николаем Таргиным, а воспитание наследника она взяла на себя. Мальчик в итоге не пошел по стопам родителей.

Как оказалось, Александр, воспитываясь в семье успешных родителей, решил не связывать свою жизнь с творчеством. Наследник артистки выбрал профессию бариста и трудится в одной из кофеен Москвы. Отметим, что по данным одного из сайтов, где публикуются вакансии, средняя заработная плата бариста в столице составляет всего лишь 42 тысячи рублей.

Сама певица не комментирует карьеру своего сына. Однако преданные поклонники переживают за Александра, который, как они уверены, вынужден ограничивать себя во всем, чтобы жить в столице. Ведь, по данным СМИ, только аренда студии в городе в прошлом году обходилась в среднем в 43 тысячи рублей, а за прошедшие месяцы эта сумма только выросла.