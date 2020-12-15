«На Эмбер Херд похожа»: Юлию Паршуту в дерзком бра сравнили с экс-супругой Джонни Деппа

Актриса Юлия Паршута выложила откровенное фото в свой Instagram. «Представим, что мы совершеннолетние?» — игриво намекнула Юлия своим фанатам. В кадре Юля позирует в джинсовом комбинезоне цвета хаки со свернутым верхом, так что поклонники могут полностью насладиться ее обнаженным телом. Для соблюдения приличий Паршута все же осталась в черном бра. Девушка стоит, облокотившись о стену, с высоко поднятой головой, опустив взгляд вниз и соблазнительно полуоткрыв рот.

Фанаты оценили «горячее» фото Юлии и по степени сексуальности сравнили ее с бывшей женой Джонни Деппа — Эмбер Херд. «Паспорт надо предъявлять?!», «Да ты огонь просто!», «Супер секси!», «На Эмбер Херд похожа! Оставь Джонни в покое», — не унимались фанаты. Юля действительно внешне похожа на Эмбер — те же светлые длинные волосы, светлые глаза.

В феврале 2015 года Эмбер вышла замуж за Джонни Деппа, с которым они вместе снимались в фильме «Ромовый дневник», однако уже через год Херд подала на развод, и в январе 2017-го пара официально развелась. Ранее девушка признавалась в своей бисексуальности и до Деппа встречалась с женщинами.

У Паршуты с личной жизнью тоже поначалу складывалось не очень. Одно время ей приписывали роман с Владом Соколовским, коллегой по «Фабрике звезд», но она бросила его ради мифического жениха. Позже у нее были романы с другими актерами, но все закончилось в начале осени 2018 года, когда актриса выложила в сеть свадебные снимки. О муже Паршуты известно немного: его зовут Александр и он бизнесмен.