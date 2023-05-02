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На экране сама себя не узнала: Юлия Пересильд раскрыла правду о съемках

2 мая 2023 06:00
На экране сама себя не узнала: Юлия Пересильд раскрыла правду о съемках

Актриса получила незабываемый опыт.

Юлии Пересильд пришлось пойти на смелый эксперимент во время работы над фильмом «Пять невест», премьера которого состоялась в 2011 году. Карен Оганесян не сразу решил, кого именно будет играть знаменитость. В результате киноделу удалось и удивить, и озадачить опытную актрису.

В картине звезда экрана воплотила близнецов Катю и Асю. Узнав о том, что ей предстоит играть сразу двух героинь, Пересильд впала в ступор. Однако затем артистка собралась и проявила все свое мастерство. Особенно оно потребовалось в работе над сценами драки сестер, которых по сюжету было сразу две.

На экране сама себя не узнала: Юлия Пересильд раскрыла правду о съемках

Не без помощи монтажеров актриса справилась с поставленной задачей, причем настолько успешно, что при просмотре ленты сама себя не узнала. «Возникло ощущение: „Ой, а это кто такая?“», — поведала знаменитость в интервью, которое дала порталу Film.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Пять невест», 2011
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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