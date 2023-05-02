На экране сама себя не узнала: Юлия Пересильд раскрыла правду о съемках

Юлии Пересильд пришлось пойти на смелый эксперимент во время работы над фильмом «Пять невест», премьера которого состоялась в 2011 году. Карен Оганесян не сразу решил, кого именно будет играть знаменитость. В результате киноделу удалось и удивить, и озадачить опытную актрису.

В картине звезда экрана воплотила близнецов Катю и Асю. Узнав о том, что ей предстоит играть сразу двух героинь, Пересильд впала в ступор. Однако затем артистка собралась и проявила все свое мастерство. Особенно оно потребовалось в работе над сценами драки сестер, которых по сюжету было сразу две.

Не без помощи монтажеров актриса справилась с поставленной задачей, причем настолько успешно, что при просмотре ленты сама себя не узнала. «Возникло ощущение: „Ой, а это кто такая?“», — поведала знаменитость в интервью, которое дала порталу Film .