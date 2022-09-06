На экране их больше не увидели: как сложилась жизнь юных актеров из фильма «Мачеха»

Драма «Мачеха» вышла в прокат в 1973 году и стала одной из главных лент того периода. Многие зрители и журналисты отмечали талантливую игру юных артистов Александра Далекого и Елены Костеревой, которые исполнили главные роли в фильме. Публика была уверена, что молодых дарований ждет большой успех. Однако жизнь артистов сложилась совершенно иначе.

Так, Костерева, которая исполнила роль падчерицы Светы, после выхода картины снялась еще в нескольких советских фильмах. Но успех и опыт не заставили ее всерьез заняться актерским ремеслом, поэтому спустя несколько лет она навсегда пропала с экранов. С того времени поклонники не слышали о ней ничего: она закрылась от публики и прессы. Известно лишь, что Елена стала матерью и вышла замуж.

Александр Далекий, сыгравший в фильме Сашу, также решил не связывать свою жизнь с профессией артиста. После фильма, как пишет Дзен-канал «Кумиры прошлых лет», он принял участие в двух проектах, однако каждый раз режиссеры жаловались на проблемы с дисциплиной у юной знаменитости. В итоге из-за проблем с поведением он завалил пробы фильма «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», а после получения школьного аттестата решил поступить на факультет космонавтики и конструирования летательных аппаратов. Звезда «Мачехи» долгое время был инженером, а после ушел в бизнес по продаже недвижимости, где смог добиться большого успеха.