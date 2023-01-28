На экране герой, а в жизни подлец: с Ярослава Бойко сорвали маску идеального семьянина

Для большинства людей семья является главной опорой и поддержкой в жизни. Так было и для Ярослава Бойко, который нередко отказывался от интересных проектов, лишь бы побыть с женой и детьми. Но сегодня в жизни мужчины произошли значительные изменения.

Актер решил развестись со своей супругой Рамуне Ходоркайте. Вместе они прожили 23 года и воспитали двоих детей. Тем не менее в их браке начался разлад. Для многих поклонников эта новость стала действительно неожиданной, ведь артист совсем не напоминает человека, способного бросить своих любимых.

Впрочем, публике стали известны подробности о личной жизни Бойко, которые помогут расставить все на свои места.

Оказалось, что мужчина был еще тем изменщиком. Ему приписывают романы с Марией Порошиной и Евгенией Добровольской. После интрижки с последней девушкой у него даже остался внебрачный сын Ян.

Теперь неудивительно, что брак Ярослава развалился.