На экране еще цветочки: как в арабских гаремах избавлялись от наложниц

Это Хюррем и Махидевран были глупыми и эмоциональными. В борьбе за внимание Сулеймана женщины наделали много ошибок, за которые в настоящем гареме можно было поплатиться жизнью. Так, если бы султан узнал о попытке убийства, которую совершила Махидевран, то в «нормальной» Османской империи ей грозило бы изгнание или даже смерть.

Поэтому в борьбе за сердце султана или шехзаде наложницы становились очень изворотливыми и включали всю свою хитрость, чтобы одержать победу. Главным орудием против соперницы была смекалка. Первая жена султана Баязида, например, была очень дружна со своей главной конкуренткой.

Но это не помешало ей за спиной настроить против девушки весь гарем. И когда завязалась массовая потасовка, то незадачливую фаворитку сильно избили «чужими руками», а жена вышла сухой из воды.

Также в гареме использовали яды. Причем почти всегда пролонгированного действия. Если не удавалось извести соперницу «окончательно», то всегда было можно добавить состав в воду в хаммаме или на постельное белье, что помогало изуродовать кожу своей оппонентки.