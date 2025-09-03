Меню
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)

3 сентября 2025 11:50
Иначе зрителям было бы скучно смотреть.

К 2025 году у телесериала «След» накопилось более 3 тысяч эпизодов. Проект Первого канала (а позже Пятого) начинался как российская версия модных западных «детективов» и быстро полюбился зрителям. Вместо запланированных 60 серий в итоге сняли тысячи — рейтинги были слишком высоки, чтобы остановиться.

Главный козырь шоу — выдуманная Федеральная экспертная служба (ФЭС). Эксперты этой структуры за полчаса вычисляют преступника по отпечатку, пылинке или волоску. Зрители восторгаются: преступники плачут и признаются, а добро неизменно побеждает.

Данное произведение стоит относить к жанру фантастики. У настоящих криминалистов сериал вызывает лишь смех.

Фантазии против суровой правды

В сериале

Эксперт приезжает на место убийства, смотрит на пулю — и тут же заявляет, из какого пистолета стреляли.

В реальности

Так не бывает. Чтобы определить оружие, пулю нужно сравнить с образцами, и это занимает часы, а то и дни.

В сериале

Небольшая группа специалистов берется за все: от баллистики до компьютерной экспертизы.

В реальности

Каждый эксперт работает в своей узкой сфере. Универсальных «мастеров на все руки» просто не существует.

В сериале

Отпечатки пальцев находят всегда и легко делают выводы: кому они принадлежат.

В реальности

Следы далеко не всегда удается обнаружить. Даже найденные часто оказываются непригодными. А уж определить по ним пол или личность человека без базы данных невозможно.

В сериале

Лаборанты, доктора наук лично допрашивают подозреваемого и выводят того на чистую воду.

В реальности

Эксперты, конечно, допросы не ведут. Их задача — экспертиза и заключение. Вопросы и признания — работа следователей.

Также довольно часто в шоу появляется эксперт-графолог, который по почерку определяет характер и намерения злодея. Однако в российской судебной системе такую схему не применяют. Эту «науку» криминалисты считают пустой выдумкой.

Несмотря на кучу нестыковок, «След» остается одним из самых популярных сериалов в стране. Зрителям нравится простая схема: преступление — расследование — наказание. Ведь настоящая работа криминалистов выглядит куда скучнее и дольше.

Фото: Кадры из сериала «След»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
