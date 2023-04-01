На экранах вы его не узнаете: где сейчас Сережка из «Каникул Кроша» (фото)

Василий Фунтиков начал сниматься в кино уже в 9 лет. Поэтому к работе над фильмом «Каникулы Кроша» он подошёл как юный, но достаточно опытный актер. Роль Сережки обеспечила ему всесоюзную популярность. Однако в его карьере больше не было таких же успешных проектов.

Несмотря на хорошее театральной образование и достойную фильмографию, молодого артиста неохотно приглашали на съемки в новых картинах. Теперь его можно заметить в телесериалах и чаще всего он играет второстепенных персонажей, у которых мало экранного времени. Но даже если актер будет чаще появляться в кадре, зрители не смогут узнать в нем Сережку.

Мужчина полностью поседел, а помимо морщин на его лице появилось мрачное выражение. К тому же, кроме творческих неудач, на него свалились и проблемы в личной жизни. Василий так и не встретил свою вторую половинку, а главной женщиной в своей жизни считает маму.