На экранах показать стыдно: раскрыто реальное лицо Хюррем-султан

Турецкий сериал «Великолепный век» основан на исторических событиях. Но не секрет, что некоторыми достоверными фактами создатели проекта решили пренебречь. Однако главный обман почти всегда был на виду у зрителей.

Дело в том, что на роль рыжеволосой обольстительницы и любимой жены Сулеймана была выбрана красавица Мерьем Узерли. Актриса отличается яркой внешностью, которой реальная Хюррем не обладала. У избранницы султана был слишком большой нос и маленькие невыразительные глаза. К тому же она обожала вкусно поесть, из-за чего обладала чересчур пышными формами.

Женщину нельзя было назвать писаной красавицей. Поэтому создатели сериала постеснялись показать на экране реальную внешность супруги великого правителя и выбрали очаровательную Мерьем. У артистки большие голубые глаза, пухлые губы и утонченные черты лица. Она отлично вжилась роль и полюбилась подавляющему большинству зрителей.