На экранах показать стыдно: раскрыто реальное лицо Хюррем-султан
Красавицей ее не назовешь.
Турецкий сериал «Великолепный век» основан на исторических событиях. Но не секрет, что некоторыми достоверными фактами создатели проекта решили пренебречь. Однако главный обман почти всегда был на виду у зрителей.
Дело в том, что на роль рыжеволосой обольстительницы и любимой жены Сулеймана была выбрана красавица Мерьем Узерли. Актриса отличается яркой внешностью, которой реальная Хюррем не обладала. У избранницы султана был слишком большой нос и маленькие невыразительные глаза. К тому же она обожала вкусно поесть, из-за чего обладала чересчур пышными формами.
Женщину нельзя было назвать писаной красавицей. Поэтому создатели сериала постеснялись показать на экране реальную внешность супруги великого правителя и выбрали очаровательную Мерьем. У артистки большие голубые глаза, пухлые губы и утонченные черты лица. Она отлично вжилась роль и полюбилась подавляющему большинству зрителей.