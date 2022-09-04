На экранах больше не увидели: что стало с восходящей звездой «Жени, Женечки и „Катюши“»

Галина Фигловская известна отечественному зрителю по главной роли в фильме «Женя, Женечка и „Катюша“» Владимира Мотыля. Появление молодой артистки на экране было настолько ярким, что многие фанаты не сомневались в уверенном старте карьеры Фигловской. Однако, как оказалось, артистке не суждено было стать успешной актрисой.

Всю жизнь Фигловская пыталась определиться со своей профессией. Вместе с актерским ремеслом ее привлекали точные науки. Именно поэтому Мотыль, подбирая актеров для своего фильма, нашел ее среди сотрудников конструкторского бюро «ХимМаш»: именно там она работала, закончив учиться в Щукинском училище.

Артистка сразу же согласилась на роль. Она безукоризненно смогла воплотить на экране образ связистки, но после съемок фильма вновь вернулась на прежнюю работу. К актерской профессии она обратилась только спустя несколько лет, когда режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее играть на сцене ленинградского Большого драматического театра.

Там артистка появилась в нескольких спектаклях, а ее игра неизменно собирала шквал аплодисментов. Однако каждый раз после сцены она вновь возвращалась к своей обычной работе и в итоге покинула театр. Не сложилась и ее кинокарьера: кроме «Жени, Женечки...» она приняла участие еще в пяти картинах, не завоевавших любовь публики.