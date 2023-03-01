На экран смотреть станет стыдно: с кого на самом деле списали культового «Афоню»

Комедия Георгия Данелии «Афоня» вошла в золотой фонд советской классики. История о непутевом сантехнике очень полюбилась зрителям, и во многом это заслуга отличной режиссуры и игры актеров. Но мало кто знает, кто же стал прототипом главного героя — правда шокирует любого.

Сценарий фильма написал Александр Бородянский. Однажды в общественном туалете он стал свидетелем занятного случая. Из кабинки показался мужчина и поинтересовался у людей напротив, нет ли у них бумажки. По туалету раздались смущенные смешки, а сам незнакомец тем временем зашел в соседний кабинет и нашкрябал на листке слово «Ремонт». Он повесил табличку на дверь, сообщил окружающим, что «сифон полетел», а потом удалился по своим делам. В ту же секунду Бородянский понял, какого героя он хочет создать.

Через некоторое время сценарий был полностью готов. Александр отправил его на всесоюзный конкурс и даже получил премию в размере 1000 рублей. Вскоре текст оказался у Данелии, и режиссер сразу же взялся за экранизацию. В итоге фильм стал культовым. О прототипе Афони рассказал Дзен-канал CimenaTravel.