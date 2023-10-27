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На экран через диван: эта звезда «Ворониных» начинала с фильмов для взрослых

27 октября 2023 15:41
На экран через диван: эта звезда «Ворониных» начинала с фильмов для взрослых

На заре карьеры женщина сверкала прелестями без стыда.

Дорога к славе для актеров обычно пролегает через театральное училище или съемки в массовке. Но не все идут «классическим» путем. Звезда телесериала «Воронины» нашла собственную тропинку в мир кино — весьма и весьма пикантную.

Любовь Тихомирова, сыгравшая Василину, на заре карьеры снималась в фильмах для взрослых. Экспериментов было как минимум два: «Особенности русской бани» и «Особенности банной политики». Впрочем, есть теория, что на самом деле на счету актрисы еще как минимум три киноленты, которые нельзя показывать детям до 18.

Женщина обвинения в аморальном поведении категорически отрицает. И утверждает, что на пикантных кадрах запечатлена очень похожая девушка. Но внимательные зрители сомневаются — и, чтобы найти новые доказательства своей правоты, активно пересматривают «жаркие» картины.

На экран через диван: эта звезда «Ворониных» начинала с фильмов для взрослых
Фото: Фотобанк - Legion-Media, кадр из сериала «Воронины»
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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