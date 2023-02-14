На ее счетах - миллионы: от наследницы Карла Лагерфельда мурашки по коже (фото)

Великий модельер Карл Лагерфельд ушел из жизни в 2019 году и оставил после себя баснословное состояние. Но мало кто знает, что часть его наследства в размере 200 млн долларов досталась его любимице — кошке по имени Шупетт.

Еще при жизни своего хозяина пушистая красавица каталась как сыр в масле. У Шупетт был свой охранник и две фрейлины. Кошка всюду ездила с эксклюзивными чемоданами от Louis Vuitton, выполненными на заказ. Кроме того, Лагерфельд подарил ей личный айпад. Два раза Шупетт принимала участие в нашумевших рекламных кампаниях - для популярной японской косметики и для немецкого автомобиля. Так она заработала три млн долларов.

После смерти модельера красивая жизнь Шупетт не закончилась. Сегодня кошка ни в чем себе не отказывает: она ест из фарфоровой посуды, питается крокетами с индейкой под рыбным соусом, спит на шелковых подушках. Кроме того, у Шупетт есть своя страничка в соцсетях, на которую подписано свыше 200 тысяч человек. Кошка Лагерфельда входит в клуб светских львиц вместе с Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.