На ее лицо без слез не взглянешь: до чего Бандерас «довел» бывшую жену (фото)

Последние годы Мелани Гриффит ведет весьма закрытый образ жизни. Артистка не появляется на светских мероприятиях и не снимается в кино. Одна из причин — необратимые перемены во внешности из-за многочисленных пластических операций. И, как уверены многие фанаты, виноват в этом бывший супруг знаменитости Антонио Бандерас.

Мужем и женой звезды кино стали в 1996 году и прожили вместе 9 лет. Поклонники сходили с ума по паре, а таблоиды неоднократно называли их самыми эффектными супругами Голливуда. Однако внутри их семьи далеко не все было так хорошо, как думали фанаты.

Дело в том, что Гриффит начала ревновать своего мужа. Она переживала, что звездный испанец уйдет от нее к другой женщине, а сам артист иногда давал ей поводы сомневаться в себе. Например, Мадонна неоднократно пыталась соблазнить Бандераса, но тот в итоге отказал ей.

Из-за серьезных переживаний Гриффит начала изменять свою внешность. Артистка хотела оставаться такой же красивой для своего мужа, поэтому регулярно ложилась под нож хирургов, которые за годы сделали ей практически новое лицо.

Сам Бандерас старался не обсуждать проблемы в браке с публикой, а в 2015 году пара развелась. Многие поклонники до сих пор уверены, что в трагедии Гриффит виноват именно он: артист должен был успокоить свою жену, но из-за его бездействия та не покидала частные клиники, поэтому теперь даже преданные фанаты едва узнают ее.