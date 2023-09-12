На ее фоне муж худышка: как выглядит 100-килограммовая жена Джеймса Бонда, которую он обожает

Исполнители роли Джеймса Бонда неслучайно считаются одними из самых привлекательных актеров. Для образа знаменитого английского шпиона создатели картин всегда искали мужчин, которые являлись бы образцом силы, обаяния и харизмы.

А девушками Бонда становились лишь самые эффектные красавицы. Однако оказалось, что за кадром «экранные шпионы» предпочитают совсем других женщин. Например, Пирс Броснан обожает свою супругу Кили шей Смит, которая далека от модельных параметров.

Пара поженилась в 2001 году. После вторых родах женщина сильно располнела до 100 кг. Из-за гормонального сбоя она никак не могла избавиться от лишнего веса. Однако Броснан убедил возлюбленную, что она все равно выглядит прекрасно.

Сейчас Смит ни капли не переживает по поводу своих лишних килограммов. Для выхода в свет она выбирает просторные платья, не обтягивающие фигуру. Например, наряд, скомбинированный из черной основы и накинутой сверху сетки, расшитой цветами. На фоне крупной супруги сам актер выглядит очень стройным.