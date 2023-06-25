На других даже не смотрит: Юлия Пересильд похвалилась возлюбленным

Юлия Пересильд отпраздновала первую знаменательную дату с новым парнем. Ровно год назад она сходила на первое свидание с Михаилом.

После романа с Алексеем Учителем актриса долгое время не хотела делиться подробностями личной жизни. Своего нового бойфренда Юлия умудрялась скрывать много месяцев. С актером Театра Наций Михаилом Тройником она познакомилась во время съемок фильма «Вызов».

Актриса поделилась счастливой датой, выложив нежные и теплые фотографии. На снимках Пересильд без макияжа, что показывает, какие близкие и доверительные отношения между актерами. К фото Юлия добавила трогательную подпись, в которой призналась Михаилу в любви и выразила надежду, что им будет вместе так же интересно и весело, как сейчас.

Поклонники актрисы пришли в восторг от фотографий и оставили паре множество теплых пожеланий. Михаил Тройник также поделился фотографией Юлии, оставив вместо подписи под снимком несколько сердечек.