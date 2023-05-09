На других даже не смотрит: как сложилась жизнь красавицы-вдовы Горшка из «Короля и Шута»

Михаил Горшенев, более известный как Горшок, так и не сумел совладать со своей пагубной зависимостью. Основатель группы «Король и Шут» скончался летом 2013 года. У 39-летнего музыканта осталась жена Ольга Шаботова, дочь Александра и падчерица Анастасия.

Для рокера это был второй брак. Именно встретив Ольгу, исполнитель решил навсегда завязать с запрещенными препаратами. Ему это удалось, но лишь на время.

После лечения в психиатрических клиниках Горшенев вновь пристрастился к наркотикам, чем и подписал себе смертный приговор.

Многим казалось, что, похоронив мужа, Ольга недолго будет в одиночестве. Вдова знаменитости — эффектная красотка, но сильной половине человечества о ней остается только мечтать.

Шаботова даже не смотрит на других мужчин. Вот уже 10 лет она хранит верность ныне покойному супругу, в честь которого основала фонд под названием «Памяти Горшка».