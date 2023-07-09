На дочери советского Алена Делона природа не отдохнула: она выросла красоткой

Дальвин Щербаков был востребованным актером в 60-е и 70-е годы. Он снялся в таких популярных картинах, как «Первый троллейбус», «Доживем до понедельника», «Когда песня не кончается» и в других фильмах.

Немалую долю успеха Щербакову обеспечила его видная и эффектная внешность. Актера даже прозвали советским Аленом Делоном. Звезда французских фильмов на тот момент считался красивейшим мужчиной в кино, но советский артист ему ничуть не уступал.

Дальвин Александрович реализовался не только в профессии, но и в семейной жизни. Он уже много лет женат на театральном педагоге Наталье Ковалевой, которая родила от супруга дочь Дарью. Наследница советского актера тоже посвятила свою жизнь творчеству и стала сниматься в кино.

Дарья унаследовала от отца не только талант, но и красоту. У артистки миловидное лицо, обворожительная улыбка и потрясающая фигура. Природа не отдохнула на дочери советского Алена Делона. О личной жизни Дарьи мало что известно. Судя по ее соцсетям, Щербакова не замужем, детей у нее нет.