«На дочь все равно»: от певца SHAMAN отвернулись даже преданные фанаты

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, старательно скрывает свою личную жизнь от внимания публики. Известно, что в 2017 году он стал мужем Елены Мартыновой, однако далеко не все поклонники знают, что это второй брак для музыканта.

Еще в 16 лет Дронов познакомился с учительницей музыки Мариной Рощупкиной, которая была на четыре года старше. Артист был готов к серьезным отношениям, поэтому спустя некоторое время они стали мужем и женой, а в 2014 году у них родилась дочь Варвара.

Но будущая звезда сцены не хотел оставаться в родном Новомосковске и отправился покорять столицу. Жену с дочерью он взял вместе с собой, но Марина не была готова к насыщенному ритму жизни. Со временем недопонимания между ними становилось все больше и больше, и пара решила развестись.

Варвара же отправилась вместе с мамой в родной город. SHAMAN продолжает общение с наследницей, но видится с ней крайне редко из-за загруженного графика.

«Я не так часто вижусь с ней, но когда встречаемся, стараюсь приезжать с подарками, шутками. Делать свой приезд праздником», — признавался артист в одном из редких интервью.

Неожиданная история шокировала поклонников музыканта. Фанаты осудили певца, отметив, что на сцене он всегда в образе порядочного патриота, но в личной жизни оставил свою единственную дочь.