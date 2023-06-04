На дочь Таты Блюменкранц из «Дома-2» сложно смотреть без умиления

Тата и Валерий Блюменкранц, скандально известная пара из «Дома-2», в 2017 году стали родителями девочки, которую назвали Беатрис. Но даже ее рождение не смогло положить конец скандалам и разногласиям в семье. И довольно скоро брак окончательно распался. Как теперь живут Тата Блюменкранц и ее дочь?

Бывшая участница телешоу ведет собственный небольшой блог. В нем она делится подробностями не только своей жизни, но и жизни дочери. Она выкладывает совместные фото и видео, которые они постоянно снимают. И, по мнению большинства фолловеров, Беатрис растет сногсшибательной красавицей. Кажется, что в будущем она разобьет миллионы мужских сердец. Ведь ее очаровательная внешность никого не оставит равнодушным.

К слову, будущее юной Бетти было практически предопределено. Ведь с такой красавицей-матерью дочь попросту не могла быть дурнушкой. Прекрасные светлые глаза, ухоженные длинные волосы, очаровательная улыбка — так сегодня выглядит наследница Блюменкранц. И можно сказать, что уже сейчас она с легкостью покоряет мальчишеские сердца.