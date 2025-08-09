«На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день

Он не скрывает, что провалил свою задачу.

«Помни» стал первым большим проектом Кристофера Нолана, после которого в Голливуде о нем заговорили в полный голос. Но далеко не все актеры из фильма довольны тем, что они увидели на большом экране.

«Я ужасен в этом фильме. На днях посмотрел — до сих пор в депрессии», — сокрушался Гай Пирс в одном из интервью.

Согласитесь, звучит странно: в 2000 году критики пели дифирамбы, фанаты писали трактаты, «Помни» хвалили за все — от структуры до актерской игры. А Пирса, сыгравшего Леонарда Шелби, человека с антероградной амнезией, вообще предлагали номинировать на «Оскар».

Сам он, правда, теперь не согласен с похвалой, ведь уверен, что пытался показать нечто легкомысленное, но это в итоге было ошибкой:

«Можно быть хорошим в хорошем фильме, хорошим в плохом фильме, плохим в плохом фильме, но нельзя быть плохим в хорошем фильме. А я плох в хорошем фильме. Черт».

Глядя на список наград, где «Мементо» отмечен и Американской киноакадемией, и «Золотым глобусом», и «Выбором критиков», трудно поверить, что исполнитель главной роли испытывает к себе такое отвращение. Но депрессия — она же не рациональна.

Отдельное разочарование — Пирс больше никогда не работал с Кристофером Ноланом. Оказывается, не потому что они разошлись во взглядах: просто один из топов Warner Bros. открыто сказал агенту актера:

«Я не понимаю Гая Пирса. И не собираюсь».

После такого путь в мир «Бэтмена», «Престижа» и «Начала» для Пирса оказался закрыт.

Иронично: фильм, где герой отчаянно пытается вспомнить, Пирс теперь предпочел бы забыть.

Ранее мы также писали: Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии