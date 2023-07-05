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На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью

5 июля 2023 14:30
На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью

Фанаты с трудом сдерживают удивление при виде девочки.

Анна Михалкова никогда не скрывала свою семью от публики. Артистка регулярно делится трогательными кадрами с близкими и рассказывает фанатам об успехах своих детей. А не так давно она похвасталась снимками младшей дочери Лидии, которые удивили пользователей Сети.

На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью

Дело в том, что дочь Михалковой и предпринимателя Альберта Бакова совершенно не похожа на своих родителей. В девочке с трудом узнаются черты Анны и Альберта и даже ее деда, Никиты Михалкова. При этом некоторые поклонники замечают сходство с Надеждой, младшей дочерью прославленного режиссера.

«Девочка похожа на Надю, просто одно лицо», «Копия тети»,

— пишут фанаты.

Сама Анна при этом никогда не комментировала внешность дочери. Она лишь признается, насколько сложный и многогранный характер у ее наследницы, и рассказывает, как она старается заботиться о ней.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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