На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)

Светлана Смирнова была известной актрисой театра и кино в СССР. Она запомнилась не только ролью Эрмины Данглар в «Узнике замка Иф», но и множеством других, не менее ярких героинь. Сегодня актрисе уже 67 лет, и в ней сложно узнать ту изящную красавицу, которая блистала на экранах.

Светлана Смирнова родилась в простой семье в поселке Юдино, но с детства мечтала стать актрисой и играть в кино. После школы она отправилась покорять Ленинград и с первой попытки поступила в институт театра, музыки и кинематографии.

Еще во время учебы девушка начала сниматься в кино, а после окончания института к ней пришла настоящая слава. Роль Тамары Болтниковой в картине «Впервые замужем» принесла актрисе всенародную любовь.

После этого Смирнова купалась в предложениях от известных режиссеров, но в 90-е ее карьера пошла на спад. Актриса взрослела, ей пришлось сменить амплуа. Играть в кино Светлана не перестала, но сменила главные роли на второй план. Она и сегодня активно снимается в кино и сериалах. Для своих лет выглядит актриса достойно, но от ее аристократической красоты не осталось ни следа. Чаще всего Смирновой доверяют роли простых женщин из народа — соответственно внешности.